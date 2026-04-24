Около 1,5 тыс. человек примут участие в фестивале «Студенческая весна Подмосковья»

Фестиваль-конкурс «Студенческая весна Подмосковья» стартовал в Мытищах. Он является региональным этапом Российской студенческой весны. В мероприятии примут участие около 1,5 тыс. человек, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Масштаб фестиваля говорит сам за себя: у нас девять направлений, около полутора тысяч участников, и конкуренция действительно высокая. По итогам всех отборов лучшие участники войдут в сборную региона и представят Подмосковье на всероссийском финале: студенты вузов поедут в Красноярск, а учащиеся колледжей — в Хабаровск», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Фестиваль продлится три дня. В рамках первого на сцену вышли студенты, демонстрирующие свои способности в вокале, танце, театральном мастерстве, инструментальном направлении, а также в «Моде» и «Оригинальном жанре». Работы оценивало профессиональное жюри из экспертов в области культуры и искусства.

«Это по-настоящему яркий и масштабный конкурс, который собрал крутых, заряженных ребят со всей области. Здесь чувствуется драйв и огромное желание творить», — отметил председатель Московской областной организации «Российский Союз Молодежи» Артем Репяхов.

