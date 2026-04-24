«Пейте, когда хочется, и не мучьте себя»: врач из Подмосковья разоблачила 7 главных мифов о здоровье

Два литра воды в день, десять тысяч шагов и детокс-смузи — все это не просто бесполезно, но иногда и вредно. Врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко разнесла в пух и прах самые популярные мифы о здоровом образе жизни. Об этом сообщает REGIONS .

Начнем с воды. Норма в два литра — не более чем общая рекомендация, не учитывающая ни вес, ни активность, ни климат. Ориентир — чувство жажды и цвет мочи. Заставлять себя пить через силу вредно. Организм сам знает, когда ему нужна жидкость. Следующий миф — глютен. Его боятся поголовно, хотя настоящая непереносимость (целиакия) встречается лишь у одного процента населения. Всем остальным хлеб и макароны не враги, а источник клетчатки и витаминов.

Особо коварны детокс-диеты. Понятие «шлаки» выдумали продавцы соковыжималок. Наша печень и почки работают без выходных, и никакие голодания их работу не ускорят. А длительные чистки могут привести к слабости и потере мышечной массы.

Миф номер пять — десять тысяч шагов. Красивая цифра, родившаяся в рекламе шагомера в 1964 году. На самом деле польза начинается уже с четырех тысяч шагов, а оптимальная дневная норма — семь-восемь тысяч. Наматывать десятку через боль в коленях не нужно.

Органические продукты? Исследования не нашли у них значительных преимуществ перед обычными. А витамин С не защищает от простуды, если вы не марафонец. И, наконец, завтрак. Пропускать его не страшно, если вы не голодны. Интервальное голодание даже полезно для метаболизма. Главное — не переедать на ночь.

