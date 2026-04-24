Новый детский сад на 350 мест построят в деревне Богданиха Ленинского округа

Новый детский сад на 350 мест построят в составе жилого комплекса «Богдановский Лес» в деревне Богданиха Ленинского округа. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует ООО «СЗ «Самолет-Богдановский Лес». Площадь четырехэтажного здания составит 4,4 тыс. кв. м. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 27%. Завершить строительство планируется к началу 2027 года.

В детсаду обустроят все необходимые помещения для занятий, игр и отдыха. Учреждение будет работать с 07:00 до 19:00 пять дней в неделю. Здесь откроют 14 групп. Число сотрудников составит не менее 85 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что многодетным семьям в регионе доступно более 20 мер поддержки.