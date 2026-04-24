Рукоделие обошло спорт: опрос раскрыл, на какие хобби больше всего тратятся жители Подмосковья

Большинство жителей столицы и Подмосковья не представляют свою жизнь без хобби. И регулярно тратят на это деньги. К такому выводу пришли эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров», опросив 10 тысяч россиян старше 18 лет. Результаты исследования оказались в распоряжении REGIONS .

Цифры говорят сами за себя. 28% респондентов покупают товары для своих увлечений систематически. Еще 35% делают это время от времени. То есть в сумме — 63% жителей столичного региона регулярно или периодически вкладываются в хобби. При этом 21% опрошенных имеют увлечения, но почти не тратят на них деньги, и только 16% живут совсем без хобби.

Чем же занимаются люди в свободное время?

Первое место заняли товары для творчества — рисование, рукоделие, вышивка и подобные занятия. Их выбирают 38% покупателей.

На втором месте с минимальным отрывом — принадлежности для домашних увлечений: садоводство, огород, кулинария. Сюда вкладываются 37% опрошенных.

Замыкает тройку спортивная экипировка и инвентарь — такие покупки совершают 27% респондентов.

Как часто люди балуют себя любимым делом? Чаще всего — раз в месяц. Такую периодичность назвали 40% участников опроса. Еще 28% покупают что-то для хобби несколько раз в полгода. 24% тратятся несколько раз в месяц. И лишь 8% вспоминают о своих увлечениях раз в полгода или реже.

Однако цена оказалась важнее всего. На нее ориентируются 68% опрошенных. Качество и характеристики товара оказались на втором месте — их ценят 64%. Далее следуют внешний вид (41%) и отзывы других покупателей (39%). Удобство покупки, включая доставку и наличие товара в магазине, учитывают 36% респондентов.

Основной площадкой для покупок стали маркетплейсы и сайты электронной коммерции. Их выбирают 69% опрошенных. Специализированные офлайн-магазины, куда можно прийти и лично оценить товар, посещают 42%. Онлайн-магазины конкретных брендов выбирают 37%. Онлайн-реклама, кстати, тоже работает. 14% назвали ее одним из главных факторов при выборе. Еще 33% учитывают ее наряду с другими параметрами. А 29% обращают на рекламу внимание, но не всегда.

Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы», отметил, что покупки для хобби уже прочно вошли в категорию повседневных трат. По его словам, для рекламодателей это важная категория, поскольку аудитория здесь лучше понимает, что ищет, и чаще возвращается к покупке. Он добавил, что платформа позволяет брендам работать с более точным спросом и находить пользователей в разных сегментах интересов. Главный вывод исследования прост: люди готовы платить за то, что приносит радость. И делают это осознанно, регулярно и с оглядкой на ценник.

Ранее аналитики раскрыли топ-3 самых прибыльных рабочих профессий в Подмосковье.