«Льете удобрения ведрами, а толку нет»: дачница рассказала, как за копейки узнать, почему на самом деле гибнет урожай

Многие огородники годами не могут понять, почему их грядки не радуют урожаем, несмотря на все усилия и дорогие подкормки. Секрет, как выяснилось, часто кроется не в количестве удобрений, а в состоянии самой земли. Опытная дачница из подмосковного Барыбина Нина Громова в беседе с REGIONS объяснила, что основная проблема запущенных участков — повышенная кислотность почвы, при которой корни растений физически не способны усваивать питательные вещества. По ее словам, можно заливать грядки удобрениями, но если земля кислая, все элементы останутся в недоступной для растений форме, и урожай будет мизерным. Именно поэтому первым делом на новом участке она советует узнать pH грунта и только потом браться за посадки.

Для тех, кто не хочет тратить деньги на лабораторные анализы, Громова предлагает простой и бюджетный способ самостоятельной диагностики с помощью лакмусовой бумаги. Она пояснила, что такие полоски продаются на маркетплейсах, стоят недорого и дают точные показания, если провести тест правильно. Для анализа понадобится дистиллированная или колодезная вода.

На грядке необходимо выкопать ямку глубиной 15–20 сантиметров, поместить образец почвы в пластиковый стакан, залить водой на три сантиметра выше уровня земли и оставить на пятнадцать минут. Затем смесь размешивают, дают взвеси осесть и опускают в жидкость лакмусовую полоску. По словам Громовой, бумага изменит цвет, который останется лишь сверить с прилагаемой к набору таблицей-индикатором.

Дачница также напомнила, что большинство огородных культур предпочитают нейтральную или слабокислую среду в пределах от 5,5 до 7,0 pH. Если тест показал, что грунт слишком кислый, отчаиваться не стоит — ситуация легко корректируется. Она рекомендует использовать известь, доломитовую муку или древесную золу, подчеркивая, что смешивать эти компоненты не нужно, а выбрать что-то одно.

Лично она предпочитает золу, потому что та одновременно и раскисляет землю, и обогащает ее калием. Главное — равномерно распределить выбранное средство по участку и перекопать, и уже через сезон почва станет нейтральной, а растения отблагодарят хорошим урожаем. В заключение Громова призвала дачников хотя бы раз провести такой тест, чтобы понять истинную причину проблем с грядками и сэкономить силы, деньги и нервы.