Екатерина Зиновьева рассказала об итогах развития промышленности Подмосковья за пять лет

Заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках круглого стола на площадке АО «Метровагонмаш» рассказала об итогах развития промышленности Подмосковья за пять лет.

По ее словам, за пять лет объем промышленного производства в Подмосковье увеличился в 1,7 раза и достиг 7,6 трлн рублей. В области каждый год создают десятки тысяч новых рабочих мест.

Сейчас в регионе работают 72 индустриальных парка. Их число за пять лет увеличилось на 13. Также действуют шесть ОЭЗ. По числу индустриальных парков и ОЭЗ регион является лидером в стране.

Помимо этого, в области создают восемь государственных индустриальных парков по принципу «Все включено». На их территории планируется привлечь порядка 425 млрд рублей инвестиций и создать 46 тыс. рабочих мест.

На предприятиях региона используют около 2 тыс. промышленных роботов.

На сопровождении Мининвеста Подмосковья сейчас свыше 1,9 тыс. инвестпроектов. Из них более 1 тыс. — в обрабатывающей промышленности. Также заявлено более 450 проектов технологического суверенитета. Из них реализовали уже более половины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с производством передовых лазеров во Фрязино.