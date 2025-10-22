Екатерина Зиновьева: Узбекистан входит в число лидеров по объему экспорта для компаний Подмосковья

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе Совета регионов России и Узбекистана рассказала об экспорте продукции Подмосковья в Узбекистан.

«На сегодняшний день Узбекистан находится на четвертом месте среди стран СНГ и на десятом месте по общем объему внешнего товарооборота», — рассказала она.

К примеру, «Загорский трубный завод» Сергиева Посада в этом году экспортировал в Узбекистан 10 тыс. тонн продукции.

Также подмосковные компании реализуют в Узбекистане различные инвестпроекты. Например, в Самаркандской области был построен завод АО «Щелково Агрохим» по производству химикатов для защиты растений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион сотрудничает с Узбекистаном в различных сферах.