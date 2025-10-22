Андрей Воробьев рассказал о совместных проектах Подмосковья и Узбекистана

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках II Совета регионов России и Узбекистана рассказал о совместных проектах, которые реализуют Подмосковье и Узбекистан.

Мероприятие проходит в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцово. Российскую делегацию возглавляет первый зампред правительства РФ Денис Мантуров. В ее состав входят представители более 40 регионов, в том числе Подмосковья.

«Мы очень рады принимать II Совет регионов в Подмосковье. В мае 2024 года в Ташкенте главы наших государств дали импульс более масштабному, интенсивному сотрудничеству на уровне регионов. При поддержке Правительства РФ, Минпромторга, команды Дениса Валентиновича Мантурова мы можем строить дальнейшие совместные проекты, укреплять наш промышленный и экспортный потенциал, технологический суверенитет», — сказал губернатор.

Он отметил, что после первого Совета Подмосковье посетили делегации Ташкентской, Андижанской, Ферганской, Самаркандской областей. В 2024 году был подписан меморандум о взаимопонимании в инвестиционной сфере с Андижанской областью, а на выставке «Иннопром» — о развитии сотрудничества с Ташкентской областью.

Воробьев сообщил, что товарооборот между Подмосковьем и Узбекистаном в 2024 году составил 833 млн долларов. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году. Сейчас около 8% всего товарооборота между Россией и Узбекистаном приходится на Подмосковье. За первые шесть месяцев текущего года он вырос еще на 12,2%.

«Важно переводить достигнутые договоренности в «дорожные карты», планировать конкретные мероприятия и сроки их выполнения. Примером такого подхода служит проводимая рядом российских регионов работа по созданию новых и развитию ранее открытых торговых домов и оптово-распределительных центров. В частности здесь, в Московской области, такую роль выполняет агрохаб «Селятино», принимающий плодоовощную продукцию из Джизака», — отметил Мантуров.

Воробьев рассказал о совместных с Узбекистаном проектах. Уже почти 50 лет завод «Метровагонмаш» в Мытищах поставляет вагоны для Ташкентского метро. Компания «Щелково Агрохим» построила в Самаркандской области крупный завод по производству средств для защиты растений. «Компания Металл Профиль» из Лобни запустила в Ташкенте производство металлочерепицы с особым защитным покрытием. «DoorHan» из Одинцово открыла в Ташкенте дочернюю компанию по выпуску автоматических секционных ворот. ГК «Черноголовка» запустила в Ташкентской области завод по производству напитков и детского питания. «Деловое партнерство» (BIENNALE) из Подольска там же — предприятие по выпуску фруктово-ягодных наполнителей и переработке фруктов.

Маркетплейс Wildberries расширяет свою деятельность в Узбекистане. В стране открыли более 100 пунктов выдачи заказов и сортировочный центр на 3 тыс. кв. м со складом на 53 тыс. кв. м. Планируется построить логистический центр на 180 тыс. кв. м.

Планируется реализовать еще несколько проектов. К примеру, Люберецкий завод «Монтажавтоматика» запустит производство силовых трансформаторов, а компания «Инфаприм» из Истры откроет завод по выпуску заменителей грудного молока.

Также сотрудничество ведется в сферах здравоохранения, образования и культуры. Так, делегация из Ферганской области посетила ДКЦ им. Л. М. Рошаля в Красногорске. В Гимназию им. Примакова приезжали одаренные дети из Узбекистана. Реализован крупный проект по открытию выставки «Свет между мирами», организованной музеем им. И. В. Савицкого в Нукусе и музеем «Новый Иерусалим» в Истре.

В рамках Совета была открыта выставка проектов и разработок отдельных областей. На стенде Подмосковья представлены макет государственного индустриального парка «Титан» в Ленинском, промышленные роботы, роботы-футболисты, продукция народных художественных промыслов.

