Экологическую акцию по сбору вторсырья проведут в Подмосковье

В это воскресенье в подмосковных Мытищах около ТЦ «4DAILY» пройдет экологическая акция по сбору ненужных вещей, которые можно отправить на переработку. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Вещи нужно будет заранее отсортировать по фракциям, они должны быть чистыми, сухими и компактно сложенными. При этом сдавать фломастеры/ручки, силиконовые браслеты, ткань от зонтиков, нейлон мочалки и украшения нельзя. В отдельной зоне желающие также смогут передать корм, миски, поводки и игрушки для животных из приюта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.