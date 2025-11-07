Экскурсию для участников СВО провели на предприятии в Серпухове

В рамках проекта «Промышленный туризм» в Серпухове на местном предприятии прошла экскурсия для участников спецоперации. О поездке рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, бойцы и члены их семей ознакомились с работой центра спецодежды. Компания работает более 20 лет и производит рабочую и корпоративную одежду.

Гостям рассказали о работе предприятия и представили им полный цикл производства. Также бойцы узнали о возможностях трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Волоколамск пообщался с семьей бойца СВО.