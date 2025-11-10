Экспортеры из Подмосковья смогут принять участие в закупочной сессии с байерами из Белоруссии

Подмосковный Фонд внешнеэкономической деятельности (Фонд ВЭД МО) организует закупочную сессию с байерами из Белоруссии, участниками могут стать экспортеры из сферы медицины, строительства, производства товаров народного потребления (FMCG), косметики и продуктов питания. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие пройдет 21 ноября по адресу: Москва, ул. Кулакова, д. 20, к.1, Отель Hampton by Hilton Moscow Strogino, в рамках него организуют В2В-встречи с белорусскими компаниями. Региональные предприниматели смогут презентовать свой товар и обсудить условия сотрудничества. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что узнать об услугах фонда можно на сайте.

