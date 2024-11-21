Электричка и асфальтоукладчик столкнулись на железнодорожном переезде в Подмосковье

Столкновение электрички и асфальтоукладчика произошло минувшей ночью на ж/д переезде в Щелково, передает ГУ МВД России по Московской области.

Транспортные средства столкнулись примерно в 04:30 на переезде, который расположен на Первомайской улице. Электричка, которая следовала из Монино по направлению в столицу, врезалась в работающий на переезде асфальтоукладчик.

Из-за аварии один из вагонов поезда сошел с рельсов. В результате мужчина, управлявший асфальтоукладчиком, получил травмы. Его доставили в медучреждение.