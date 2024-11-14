Еще 30 тысяч видеокамер подключили к ИИ-проекту «Чистая территория» в Подмосковье

В Подмосковье был усилен ИИ-контроль за порядком на улицах. Как рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, к проекту «Чистая территория» подключили еще 30 тысяч камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Таким образом, в регионе действует более 51 тысячи видеокамер, оснащенных искусственным интеллектом. Это более 35% от общего числа установленных в области устройств.

Видеокамеры с ИИ следят за порядком на пяти с половиной тысячах дворовых территорий. С их помощью в регионе устранили более 67 тысяч нарушений в содержании территорий. Из них более 21 тысячи нарушений — скопление мусора на контейнерной площадке.