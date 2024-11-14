Еще более двадцати самосвалов передали муниципалитетам Подмосковья для уборки территорий

Городским округам Подмосковья передали ключи еще от 24 самосвалов, которые нужны для уборки территорий. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В частности, технику передали в Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Люберцы, Можайский округ, Наро-Фоминский, Одинцовский, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский, Раменский. С ее помощью будут осуществлять вывоз снежных масс после уборки дорог и общественных пространств. В общей сложности в регионе в преддверии зимы закупили 72 единицы автосамосвалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.