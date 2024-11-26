Ежемесячную выплату на первого ребенка могут ввести в Подмосковье со следующего года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на депутата Московской областной Думы Анатолия Никитина.

По словам Никитина, примерно у четверти взрослых граждан России нет детей. Среди жителей Подмосковья провели опрос на эту тему. Выяснилось, что 60% представителей молодежи боятся заводить детей из-за отсутствия жилья и отсутствия возможности его купить. Четверть опрошенных останавливает отсутствие постоянной работы. Примерно 15% назвали причиной отсутствие ощутимой господдержки.

«В этой связи инициирован законопроект о введении новой ежемесячной выплаты на первого ребенка до года, размер которой будет компенсировать разницу между средней региональной оплатой труда и фактическим доходом семьи», — рассказал депутат.

Он отметил, что новая выплата будет актуальна для семей с низким уровнем дохода. В Подмосковье это примерно полмиллиона человек. Законопроект планируется рассмотреть до конца года.