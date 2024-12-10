Фармпроизводство расширят в Московской области

Фармацевтическая компания «Валента Фарм», которая является одной из крупнейших в России, проведет реконструкцию научно-производственного комплекса в Щелково и расширит производство. Соответствующее разрешение выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

После завершения работ компания сможет увеличить объемы производимой продукции на 12 миллионов упаковок в год. На всех этапах проект сопровождают менеджеры Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области.

На территории комплекса запустят производственные цеха, где будут производить жидкие нестерильные лекарства, в том числе социально значимые, а также разрабатывать новые оригинальные молекулы, необходимые для создания инновационных препаратов. Это позволит укрепить технологический и научный суверенитет России. В проект вложат около 7,4 миллиарда инвестиций, на предприятии создадут более 300 новых рабочих мест.

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