На одной из популярных площадок бесплатных объявлений житель Щелкова выставил на продажу необычный лот — шестилитровый самовар, изготовленный еще в советские годы, сообщил REGIONS.

Речь идет о тульской «Рюмке» — одной из самых узнаваемых форм, напоминающей перевернутый бокал. Такие самовары выпускали на тульских заводах десятилетиями, и именно эта модель считается классикой жанра. Но ценность конкретного экземпляра не только в силуэте: корпус опоясывают рельефные косы, придающие изделию объем и выразительность. Подобный декор наносили вручную, поэтому каждая такая вещь по-своему уникальна.

Что известно об изделии

Объем самовара — ориентировочно 5,5–6 литров. Продавец заверяет, что тот полностью герметичен и не течет, а значит, при желании его можно использовать по прямому назначению, а не только как украшение интерьера.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Почему лот привлекает внимание

Объявления о вещах с историей на таких площадках встречаются постоянно, однако этот самовар выделяется на общем фоне. Прежде всего — крупным объемом: «Рюмку» на шесть литров встретишь куда реже, чем привычные трехлитровые варианты. Кроме того, рельефный узор за десятилетия практически не пострадал, что для изделия такого возраста большая редкость. Сохранность декора свидетельствует и о бережном обращении владельцев.

Кому подойдет покупка

Судя по описанию, самовар придется по душе тем, кто ценит вещи с историей, традиционные формы и неповторимую эстетику советской эпохи. Для коллекционеров такая находка может стать заметным пополнением собрания, а для любителей дачной жизни — еще и практичным приобретением.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье фарфоровый завод запустил игру с призами.