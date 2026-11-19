В Городском округе Пушкинский 18 ноября выпал первый снег, и коммунальные службы незамедлительно приступили к расчистке территорий. На улицы Красноармейска, Ивантеевки, Пушкино и других населенных пунктов вывели 145 единиц техники и около 300 подготовленных работников.

В первую очередь коммунальщики очищали объекты, требующие приоритетного внимания: дороги, тротуары, остановки общественного транспорта и зоны отдыха. В их арсенале появилась новая техника: компактная гусеничная снегоуборочная машина с дистанционным управлением. Роботизированный помощник справляется с расчисткой небольших и труднодоступных участков, где обычной технике работать сложно, и помогает поддерживать комфорт в округе для жителей.



Общий ресурс служб округа, занятых в уборке дворовых территорий и общественных пространств, составляет 200 единиц техники и порядка 650 человек. Таким образом, 18 ноября у коммунальных служб имелся резерв сил и средств для борьбы со снегопадом.