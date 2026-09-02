Фермерам Подмосковья с начала года без торгов передали около 150 га земли сельскохозяйственного назначения
Почти 150 га сельхозземли получили без торгов фермеры Подмосковья с января
Фото: [Медиасток.рф]
Фермерам Подмосковья с начала года без торгов передали более 147,6 га земли сельскохозяйственного назначения из состава муниципальной и неразграниченной собственности. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Участки получили крестьянско-фермерские хозяйства в 7 округах — в Раменском, Ступине, Луховицах, Зарайске, Коломне, Пушкинском и Серебряных Прудах.
Больше всего земли предоставили фермерам Зарайска — 42 га. На втором месте Пушкинский округ, где хозяйства получили 32,3 га земли. На третьем — Серебряные Пруды с показателем 23,2 га.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.