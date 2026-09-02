Пернатый хит-парад: песню какой птицы люди считают самой красивой

Черный дрозд оказался птицей с самым красивым пением по версии исследования в научном журнале Frontiers in Bird Science, пишет Daily Mail. Орнитологи выяснили, какие особенности делают птичьи звуки приятными для человека.

В эксперименте участвовали 84 человека. Им предложили оценить по пятибалльной шкале 123 песни диких птиц, распространенных в Германии. Лучше всего участники восприняли богатую, мягкую и похожую на флейту мелодию черного дрозда: средний балл составил 4,52.

Следом в рейтинге оказались пеночка-весничка с мягким, нежным пением и славка-черноголовка с более насыщенной воздушной песней. На последнем месте была сипуха, известная резким визгом, — она получила всего 1,32 балла.

Доктор Надин Кальб из Университета Тюбингена отметила, что любовь к птичьим песням не зависит от глубоких знаний о птицах. Участники, которые хорошо распознавали виды по внешности или голосу, не оценивали песни заметно иначе.

Исследователи считают, что людям особенно нравятся разнообразные, не слишком громкие и сравнительно высокие звуки. Такие данные могут пригодиться при проектировании парков, зон отдыха и для повышения уровня антистресса в локациях наподобие приемных покоев больниц.