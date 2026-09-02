В больнице Дубны помогли мужчине, у которого в пищеводе застрял кусок шашлыка

Врачи Дубненской больницы спасли мужчину, который подавился куском шашлыка. Из-за этого он не мог глотать даже воду. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель, который жаловался на инородное тело в пищеводе. Оказалось, что ранее во время застолья он подавился шашлыком. Самостоятельно избавиться от застрявшего куска мяса пациент не смог.

Мужчину тщательно обследовали и установили, что размер инородного тела составляет 2x3 см. Кусок мяса полностью перекрыл просвет нижней трети пищевода и застрял.

С помощью видеогастроскопа врачи определили точное положение инородного тела и попытались извлечь его трехзубым зажимом. Захватить основной массив не удалось, и специалисты воспользовались эндоскопическим сачком и петлей. В результате кусок мяса был благополучно извлечен. В удовлетворительном состоянии пациент отправился домой.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский в Лосино-Петровском округе.