Ушел из жизни сценарист культового хоррора «Пятница, 13-е» Виктор Миллер

В Аламиде, штат Калифорния, скончался сценарист культового хоррора «Пятница, 13-е» Виктор Миллер. Ему было 86 лет, сообщило Variety. Первым о его смерти в социальных сетях рассказал его сын Иан, не уточнив причину ухода. У Виктора остались жена, двое сыновей и внук.

Миллер написал сценарий ленты «Пятница, 13-е», которая вышла в 1980 году и стала одной из важнейших картин в истории хоррора. Фильм получил множество продолжений и породил целую франшизу.

По данным Variety, фильм популяризовал место действия в виде летнего лагеря и тему подростковой распущенности — эти элементы до сих пор остаются неотъемлемыми тропами жанра слешер.

Помимо работы над культовым фильмом, Миллер писал сценарии для таких сериалов, как «Одна жизнь, чтобы жить», «Все мои дети», «Путеводный свет», «Другой мир» и «Главный госпиталь». В составе команды «Всех моих детей» он трижды получал дневную премию «Эмми» — в 1985, 1988 и 1998 годах.

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