В Подмосковье задержали егеря, который застрелил молодого лося и пытался вывезти тушу

В Подмосковье задержали егеря Москворецкого охотхозяйства, который застрелил молодого лося. На злоумышленника завели уголовное дело, сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В рамках планового рейда инспектор охотнадзора ведомства услышал выстрел на границе Можайского и Волоколамского округов. На этой территории охота запрещена, поэтому инспектор отправился на проверку.

В результате он заметил автомобиль с прицепом, который выехал с поля на высокой скорости. Информацию передали в ГИБДД, и спустя 40 минут машина была остановлена на трассе Суворово — Волоколамск — Руза.

В прицепе были найдены мешки с мясом. При этом на туше было обнаружено сквозное пулевое отверстие с гематомами. Также в авто нашли два нарезных карабина, прибор ночного видения и более 100 патронов.

Специалисты изъяли оружие и тушу животного. Им оказался самец лося в возрасте двух лет. Егерь застрелил его на подкормочной площадке, разделил со своими знакомыми тушу и попытался вывезти.

На мужчину завели дело и заключили его под стражу. Сумма причиненного ущерба составила ₽240 тыс. Из них ₽80 тыс. уже возмещены добровольно.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел благоустроенный лесопарк «Чемпион» в Дзержинском.