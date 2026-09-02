Минус 30% от чека: как многодетным родителям сэкономить на поездках по городу

Ключевые детали льготного проекта и инфраструктурные изменения в детских перевозках:

Суть программы: Многодетным семьям предоставляется скидка 30% на поездки по тарифам «Детский» и «Эконом». Льгота действует до конца года.

География пилота: Проект стартует в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Челябинске, после чего к программе присоединится Уфа.

Порядок получения: Для оформления льготных промокодов в приложении родителям необходимо подать соответствующее заявление через МФЦ или центр социальной поддержки.