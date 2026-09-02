Минус 30% от чека: как многодетным родителям сэкономить на поездках по городу
Кубань 24: в Краснодаре многодетные семьи получат скидку 30% на такси
С 1 сентября сервис такси запускает пилотную программу поддержки многодетных семей в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Челябинске. До конца года участники смогут получать скидку 30% на поездки по тарифам «Детский» и «Эконом» через специальные промокоды. Об этом сообщает интернет-портал Кубань 24.
Подробности социальной программы и развивающие меры сервиса
Ключевые детали льготного проекта и инфраструктурные изменения в детских перевозках:
- Суть программы: Многодетным семьям предоставляется скидка 30% на поездки по тарифам «Детский» и «Эконом». Льгота действует до конца года.
- География пилота: Проект стартует в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Челябинске, после чего к программе присоединится Уфа.
- Порядок получения: Для оформления льготных промокодов в приложении родителям необходимо подать соответствующее заявление через МФЦ или центр социальной поддержки.
- Развитие тарифа: Поездки с детскими креслами доступны в 400 городах РФ. За первое полугодие 2026 года число водителей с двумя креслами увеличилось почти вдвое, а инвестиции сервиса в детские перевозки до конца года составят 450 млн рублей.