Тайвань решил резко нарастить расходы на оборону на фоне растущей напряженности с Китаем. Остров впервые планирует направить на военные нужды более триллиона тайваньских долларов — около $31,5 млрд. Президент Лай Цзин-дэ заявил, что это должно продемонстрировать готовность Тайваня защищать себя и укрепить безопасность в регионе. Решение Тайбэя уже вызвало резкую реакцию Пекина. В Китае обвинили тайваньские власти в провокации и предупредили о последствиях курса на противостояние с материковым Китаем. На фоне этого сенатор РФ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» призвал Тайвань осторожнее вести себя в отношениях с Пекином.

«То, что Тайвань хочет тратить такие огромные средства на оборону, — это показатель того, что, в их понимании, напряженность в регионе нарастает», — сказал Карасин.

По его словам, столь масштабное увеличение военных расходов неизбежно создает новые проблемы и способно вызвать ответную реакцию Китая. При этом сенатор отметил, что Пекин, вероятнее всего, не станет отвечать исключительно публичными заявлениями.

«По китайской традиции эта реакция будет негласной, не медийной, а скорее аналитической. В Пекине анализ будет сделан», — заявил Карасин.

При этом он подчеркнул, что Россия выступает за развитие отношений с Китаем и поддерживает предсказуемый международный порядок.

«Мы являемся сторонниками взвешенных международных отношений, которые основаны на международном праве», — сказал сенатор.

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Карасин также обратил внимание на то, что наращивание военной мощи отдельными военно-политическими силами и блоками способно провоцировать новые конфликты.

«Тайваню в данном случае можно рекомендовать быть осторожнее и не пытаться раздражать соседей, особенно руководство Китайской Народной Республики», — заявил он.

При этом сенатор подчеркнул, что Москва намерена и дальше развивать отношения с Пекином. Россия, по его словам, поддерживает мирные и предсказуемые отношения в регионе. Что касается самого Тайваня, Карасин отметил, что у России с островом сохраняются рабочие контакты прежде всего в торгово-экономической сфере.

Тем временем Тайвань продолжает укреплять оборонный потенциал. В последние недели остров уже обсуждал масштабные закупки беспилотников и развитие собственных военных технологий. Ситуация вокруг Тайваня имеет значение далеко за пределами региона: остров является ключевым центром производства передовых полупроводников, от которых зависят мировая электроника и индустрия искусственного интеллекта.

Депутат Алексей Чепа заявил, что возвращение России в G20 может дать не только дипломатический символизм, но и практические результаты. Российскую делегацию на встрече представлял глава Минфина Антон Силуанов, который, по словам парламентария, является практиком, и это позволяет рассчитывать на продолжение в виде конкретных экономических договоренностей.