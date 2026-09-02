Регистрацию на индивидуальные конкурсные треки проекта «Флагманы образования» продлили до октября

Регистрацию на индивидуальные конкурсные треки «Учить и учиться» и «СпортТрек» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» продлили до 11 октября для жителей Подмосковья. Подать заявку можно здесь .

«Продление регистрации дает школьникам, студентам, педагогам и тренерам Московской области дополнительное время для взвешенного решения и качественной подготовки. Приглашаю коллег воспользоваться этой возможностью», — отметил руководитель проекта Сергей Михайлов.

Индивидуальный трек «Учить и учиться» рассчитан на участие старшеклассников, студентов и педагогов. Направление «СпортТрек» ориентировано на тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и студентов, работающих с детьми и молодежью через спорт.

Конкурсантов ждут насыщенные обучающие программы, специальные активности и призы от партнеров проекта, в том числе от «СберОбразования» и Сферума. По итогам каждого из конкурсов определят по 30 победителей.