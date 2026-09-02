Специалисты приступили к устройству асфальта на улице Угольной в Мытищах

В Мытищах продолжается реконструкция улицы Угольной общей протяженностью 1,4 км — от примыкания к Пироговскому шоссе до ул. Угольной д. 1, специалисты приступили к укладке асфальта — стройготовность объекта достигла 42%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На улице Угольной работают 14 специалистов и четыре единицы техники», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Рабочие также ведут устройство верхнего слоя покрытия на тротуарах и велодорожках, устанавливают временные ограждения и дорожные знаки, проводят ямочный ремонт временного уширения, а также наносят временную разметку. Проект позволит улучшить транспортную доступность для жителей микрорайона Олимпийский и обеспечит удобный выезд в сторону МКАД и на Мытищинскую хорду. Дорогу расширят до четырех полос, обустроят тротуары и пешеходные зоны. Там также установят наружное освещение и благоустроят прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.