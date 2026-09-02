Ни уехать, ни предупредить: скандал с заменой расписания автобусов в Челябинской области
«74.ru»: два автобусных маршрута встали под Челябинском
В Аргаяшском муниципальном округе Челябинской области из-за отсутствия топлива у перевозчика временно остановили движение муниципальных автобусов по маршрутам № 207 и № 499. Отмена рейсов оставила без транспортного сообщения жителей 22 деревень южной части округа. Местные власти взяли ситуацию на контроль и обещают сообщить о возобновлении перевозок. Об этом сообщает сетевое издание 74.ру.
Причины транспортного сбоя и реакция местных жителей
Подробности ситуации с отменеными автобусными рейсами в Аргаяшском районе:
- Масштаб проблемы. Автобусы № 207 и № 499 связывают 22 деревни южной части округа с районным центром Аргаяш. Эти маршруты используются сельскими жителями для поездок в больницы, МФЦ, учебные заведения и соцзащиту.
- Причина отмены. Администрация округа изначально заявила о приостановке рейсов по «техническим причинам», однако позже уточнила, что фактическая причина — отсутствие топлива на автотранспортном предприятии.
- Жалобы граждан. Жители обратились в социальные сети с претензиями к отсутствию своевременного оповещения об отмене рейсов и отметили, что сбои в работе ключевого маршрута № 207 происходят регулярно.
- Контекст региона. Проблема с автобусным топливом возникла на фоне общей сложной обстановки с наличием бензина на АЗС Челябинской области, где фиксируются очереди и дефицит топлива на отдельных заправках.