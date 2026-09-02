Кишечник, сахар и жир: как фруктоза способна незаметно ускорять набор веса и вызывать сбои в метаболизме

Фруктоза может способствовать набору веса не только за счет содержащихся в ней калорий, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances. Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили у мышей связь между переработкой фруктозы в тонком кишечнике и более активным всасыванием жиров.

Фруктоза содержится во фруктах, некоторых овощах и обычном сахаре, однако в новой работе исследователи сосредоточились на кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы — распространенном подсластителе в ультрапереработанных продуктах.

Команда вывела мышей, лишенных фермента KHK-C, который помогает метаболизировать фруктозу в тонком кишечнике. Затем в течение 12 недель животных кормили пищей с высокой дозой такого сиропа. По сравнению с контрольной группой эти мыши набрали меньше веса, имели меньшую жировую массу и продемонстрировали заметные изменения микробиома.

Дальнейший анализ показал возможную цепочку процессов: при нарушении переработки фруктозы в кишечнике становилось меньше макрофагов в подвздошной кишке, укорачивались лимфатические сосуды, переносящие пищевые жиры, и организм усваивал меньше жира. Это подтвердил и анализ кала: в нем оставалось больше неусвоенного жира.

Авторы подчеркивают, что результаты еще предстоит проверить на людях. Однако работа показывает, как избыток добавленных сахаров может запускать более сложные метаболические процессы, чем простой избыток калорий.