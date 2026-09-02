Козловский впервые отреагировал на обвинения Зуевой в неуплате алиментов
Super: Данила Козловский опроверг обвинения Ольги Зуевой в неуплате алиментов
Фото: [соцсети]
41-летний заслуженный артист России Данила Козловский впервые публично высказался о скандале с алиментами, сообщил Super. В личном блоге он категорически отверг обвинения бывшей возлюбленной Ольги Зуевой, которая заявила, что актер оплачивает содержание их общей шестилетней дочери.
На это Козловский ответил, что любит своего ребенка и никогда не уклонялся от финансовых обязательств перед ним.
«Я всегда выполнял обязательства перед своим ребенком, в первую очередь финансовые. И сейчас не избегаю данной ответственности», — заявил артист.
Козловский призвал бывшую спутницу жизни уладить все разногласия мирным путем, без обращения в суд. Он также попросил представителей СМИ не делать поспешных выводов и дать возможность решить вопрос без излишнего публичного внимания.
Дочь Козловского и Зуевой живет с матерью в США. Девочка родилась в 2020 году. Через год актер и актриса расстались.
Ранее стало известно о новой роли Данилы Козловского в фильме Алексея Учителя.