Козловский впервые отреагировал на обвинения Зуевой в неуплате алиментов

41-летний заслуженный артист России Данила Козловский впервые публично высказался о скандале с алиментами, сообщил Super. В личном блоге он категорически отверг обвинения бывшей возлюбленной Ольги Зуевой, которая заявила, что актер оплачивает содержание их общей шестилетней дочери.

На это Козловский ответил, что любит своего ребенка и никогда не уклонялся от финансовых обязательств перед ним.

«Я всегда выполнял обязательства перед своим ребенком, в первую очередь финансовые. И сейчас не избегаю данной ответственности», — заявил артист.

Козловский призвал бывшую спутницу жизни уладить все разногласия мирным путем, без обращения в суд. Он также попросил представителей СМИ не делать поспешных выводов и дать возможность решить вопрос без излишнего публичного внимания.

Дочь Козловского и Зуевой живет с матерью в США. Девочка родилась в 2020 году. Через год актер и актриса расстались.

Ранее стало известно о новой роли Данилы Козловского в фильме Алексея Учителя.