Шансов не было: на трассе Ростов — Азов мотоцикл на скорости врезался в ограждение
Mash: на трассе Ростов — Азов мотоцикл на скорости врезался в ограждение
В Ростовской области на трассе Ростов — Азов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов. По предварительным данным, внедорожник вытеснил байк с полосы, в результате чего двухколесный транспорт опрокинулся и врезался в отбойник. Находившиеся на мотоцикле мужчина и женщина скончались на месте от полученных травм. Об этом сообщает сетевое издание Газета.Ru.
Детали происшествия на трассе Ростов — Азов и обзор других ДТП
Подробности трагической аварии с мотоциклистами и дорожные инциденты в других регионах:
- Обстоятельства ДТП в Ростовской области: По словам знакомых погибших, 33-летняя Вера и 42-летний Михаил возвращались ночью из кафе. На трассе Ростов — Азов внедорожник вытеснил их байк с правой полосы, из-за чего мотоцикл упал и врезался на скорости в дорожное ограждение.
- Последствия аварии: Обоим мотоциклистам оторвало limbs/получили травмы, несовместимые с жизнью, они погибли до прибытия скорой помощи. Погибшие увлекались мотоспортом и регулярно участвовали в фестивалях. На месте происшествия работали следователи, движение на участке дороги перекрывали.
- Ограничения движения в Москве: Ранее ограничения вводились на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе (перекрыто четыре полосы из пяти), а также на проспекте Генерала Дорохова в районе дома 38 по направлению в область.
- Авария в Калининградской области: В западном регионе произошло жесткое ДТП с участием автомобиля Audi, в результате которого кузов иномарки полностью смяло, а детали машины разбросало по проезжей части.