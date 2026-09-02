Подробности трагической аварии с мотоциклистами и дорожные инциденты в других регионах:

Обстоятельства ДТП в Ростовской области: По словам знакомых погибших, 33-летняя Вера и 42-летний Михаил возвращались ночью из кафе. На трассе Ростов — Азов внедорожник вытеснил их байк с правой полосы, из-за чего мотоцикл упал и врезался на скорости в дорожное ограждение.

Последствия аварии: Обоим мотоциклистам оторвало limbs/получили травмы, несовместимые с жизнью, они погибли до прибытия скорой помощи. Погибшие увлекались мотоспортом и регулярно участвовали в фестивалях. На месте происшествия работали следователи, движение на участке дороги перекрывали.

Ограничения движения в Москве: Ранее ограничения вводились на внешней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе (перекрыто четыре полосы из пяти), а также на проспекте Генерала Дорохова в районе дома 38 по направлению в область.