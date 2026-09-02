Подмосковная санавиация транспортировала почти 500 пациентов

С начала 2026 года вертолеты санитарной авиации Подмосковья транспортировала 453 пациента, в том числе 271 ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Санитарная авиация особенно важна в случаях, когда счет идет на минуты. Благодаря ей пациенты могут быть оперативно доставлены в профильные стационары, где им окажут необходимую медицинскую помощь», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, система «Ночной старт» позволяет вертолетам работать даже в темное время суток. Это помогает оказать экстренную помощь пострадавшим в ДТП, чрезвычайных происшествиях. Кроме того, вертолеты используют для транспортировки пациента из одной больницы в другую. Один из них используются для перемещения детей в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

В состав авиамедицинских бригад входят анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры Территориального центра медицины катастроф области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.