Фестиваль «Культура в лицах» пройдет в Подольске
Спектакли и концерты пройдут в Подольске в рамках фестиваля «Культура в лицах»
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске состоится фестиваль «Культура в лицах». Мероприятие проведут на территории парка им. Виктора Талалихина, рассказали в администрации округа.
Фестиваль пройдет в рамках областного мероприятия «Мой парк — моя история». Он откроется экскурсией «Прогулка по старому парку». После чего гостям представят спектакль.
Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по историческим танцам, выступления спортсменов и музыкальных артистов. В завершение состоится огненное шоу.
Ранее сообщалось, что в Подольске прошел масштабный патриотический праздник.