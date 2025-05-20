Фестиваль «Культура в лицах» пройдет в Подольске

В Подольске состоится фестиваль «Культура в лицах». Мероприятие проведут на территории парка им. Виктора Талалихина, рассказали в администрации округа.

Фестиваль пройдет в рамках областного мероприятия «Мой парк — моя история». Он откроется экскурсией «Прогулка по старому парку». После чего гостям представят спектакль.

Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по историческим танцам, выступления спортсменов и музыкальных артистов. В завершение состоится огненное шоу.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошел масштабный патриотический праздник.