В поселке Подольска прошел масштабный патриотический праздник

В администрации отметили, что торжественное мероприятие «Навечно в памяти война и подвиг русского солдата» посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие под руководством директора Дмитрия Кружкова организовал молодежный центр «Территория будущего». В парке собрались ветераны, дети войны и жители поселка, которые проявили единство в преддверии важного для истории страны праздника.

«Волонтеры Победы» и «Волонтеры Подмосковья» раздали присутствующим георгиевские ленты, а на протяжении всего праздника звучали композиции военных лет», — сообщил телеграм-канал администрации округа Подольск.

В администрации сообщили, что для гостей работала полевая кухня, где всех угощали солдатской кашей и чаем. На фоне звучали военные песни. Артисты центра «Территория будущего» представили танцевальные номера. Для гостей организовали различные квесты. На территории парка функционировали интерактивные площадки.

«На территории парка работали интерактивные площадки: экспозиция с фронтовыми фотографиями и письмами, инсталляция с 125-граммовым пайком блокадного Ленинграда. Участники с гордостью прошли по парку с портретами своих героев-фронтовиков в рамках акции «Бессмертный полк», — отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что подольские школьницы подготовили проникновенное стихотворение ко Дню Победы.