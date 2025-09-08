Фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» пройдет в Сергиевом Посаде

Третий фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» пройдет 11 сентября в Московской области. В этом году мероприятие проведут на базе Семейного центра им. А. И.Мещерякова в Сергиевом Посаде.

Организатором фестиваля выступает Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница». В мероприятии могут принять участие жители Подмосковья с инвалидностью, которые передвигаются на кресла-колясках, а также участники проекта «Активное долголетие».

В программе фестиваля — спортивные соревнования, мастер-классы, концерты, выставка технических средств реабилитации. Также будет работать общественная приемная, где можно будет проконсультироваться со специалистами различных ведомств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность создания в регионе доступной среды для маломобильных граждан.