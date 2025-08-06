Губернатор Воробьев рассказал о работе по проекту «Доступная среда» в Подмосковье

В Подмосковье продолжается работа по проекту «Доступная среда», в рамках которого специалисты обустраивают пандусы, лифты, подъемники и удобные дорожки для ветеранов специальной военной операции, пожилых людей, родителей с колясками, велосипедистов. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас с общественниками и нашими специалистами из соцзащиты мы регулярно проводим встречи с ветеранами СВО, вместе осматриваем маршруты от домов до поликлиник и магазинов, определяем проблемные места. Где-то уже убрали высокие пороги, обустроили противоскользящие покрытия — адаптировали свыше 60 объектов, в ближайшее время сделаем еще 100», – написал он.

По его словам, за последние три года в регионе также обновили 49 больниц и поликлиник, чтобы сделать их посещение более доступным. Отдельно к стандарту приводятся парки и общественные пространства. Там рабочие создают безбарьерные улицы, доступные входные зоны, мемориалы, набережные, места отдыха и не только. В 2025 году планируется модернизировать более 1,1 тыс. дворовых территорий, там сделают пандусы и понизят бордюры.

В рамках обновления транспортной инфраструктуры в 2025-м построят 162 км тротуаров, адаптированных для маломобильных жителей, установят 50 светофоров с кнопкой вызова и звуковым сигналом. С 2022 года в Подмосковье сделали семь разноуровневых пешеходных переходов через ж/д пути, планируется построить еще шесть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.