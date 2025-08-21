Фестиваль «Славянское подворье» пройдет в Подольске в конце августа. Мероприятие проведут на базе Дворца культуры «Октябрь», отметили в администрации округа.

На это лето в Подмосковье было запланировано множество культурных мероприятий, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках фестиваля четыре местных дизайнера Ирина Крапивко, Марина Писарева, Елена Яковлева и Ирина Просянкина представят свои коллекции в русском стиле.

Вместе с показом состоятся выступления театра моды «Эксклюзив», центра традиционной русской культуры «Истоки» и других творческих коллективов Дворца культуры.

