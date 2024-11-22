Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» проходит в Зарайске

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» стартовал в Зарайске. Сейчас в его рамках открыты две площадки — арт-пространство «Цехъ» и Дом Мачтета, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Цехъ» является главной точкой фестиваля. На территории открыта площадка для интерактивных инсталляций, экспозиций и культурно-просветительских программ.

В Доме Григория Мачтета — писателя и журналиста — представлена выставка от ASKERI GALLERY. Здесь можно увидеть две с половиной сотни работ пятидесяти художников. Кроме того, на территории организованы лекции и мастер-классы.

С субботы заработает масштабная программа фестиваля, которая включает мастер-классы, лекции, публичные обсуждения на тему искусства и культуры. Ознакомиться с программой можно на сайте мероприятия.

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