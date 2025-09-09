Финал турнира по русским шашкам и шахматам среди участников проекта «Активное долголетие» пройдет в Ступино

В Ступино пройдет финал областного турнира по русским шашкам и шахматам. В нем примут участие около 200 членов проекта «Активное долголетие», сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

За победу будут бороться команды «Север», «Юг», «Запад» и «Восток». В их состав войдут лидеры зонального этапа турнира. Каждая команда будет состоять из восьми человек — четырех шахматистов и четырех шашистов. Победителем будет признана команда, которая наберет больше всего очков.

В рамках мероприятия также организуют мастер-классы и чаепитие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития проекта «Активное долголетие».