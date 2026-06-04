Атака БПЛА на Севастополь, Воронежскую и Ростовскую области 4 июня: последние новости, сколько дронов сбито, последствия

В ночь на 4 июня системы противовоздушной обороны отражали атаки беспилотников сразу в нескольких российских регионах. Наиболее масштабные попытки налета были зафиксированы в Воронежской области и Севастополе.

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны отразили серию атак беспилотников в ряде регионов страны. По данным региональных властей, большинство воздушных целей были уничтожены, а серьезных последствий удалось избежать.

В Воронежской области сбили 20 беспилотников

Как сообщил губернатор Александр Гусев, в небе над одним городским округом и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов, пишет ТАСС.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Позднее глава региона сообщил об отмене режима опасности атаки БПЛА.

Атаку отразили и в Ростовской области

Средства ПВО также работали в Ростовской области. По информации губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены над Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами.

Предварительно, пострадавших и повреждений на земле нет. Власти продолжают уточнять информацию о последствиях происшествия.

В Чувашии отменили предупреждение

Утром 4 июня в Чувашии был объявлен отбой опасности атаки беспилотников. Соответствующее уведомление распространило МЧС России через официальное приложение.

О каких-либо инцидентах или последствиях на территории республики не сообщалось.

В Севастополе уничтожили более 20 воздушных целей

Одной из наиболее интенсивных стала атака на Севастополь. По данным губернатора Михаила Развожаева, силы ПВО и мобильные огневые группы продолжали отражать налет беспилотников в районах Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана. В результате падения обломков повреждения получил фасад частного дома в селе Фруктовом. Пострадавших, по предварительной информации, нет.