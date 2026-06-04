Обычное интернет знакомство может обернуться полной потерей аккаунтов: в зоне риска военные

Специалисты по кибербезопасности предупредили о мошеннической схеме, нацеленной на военнослужащих. Злоумышленники используют поддельные знакомства и вредоносные приложения для получения доступа к аккаунтам пользователей, пишет РИА Новости.

Эксперты в области информационной безопасности сообщили о новой мошеннической схеме, с помощью которой злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам военнослужащих в мессенджерах и социальных сетях.

Мошенники используют знакомства в интернете

По данным специалистов компании F6, преступники активно применяют методы социальной инженерии. Для этого они создают фальшивые женские профили и устанавливают контакт с военнослужащими через сайты знакомств, мессенджеры и другие онлайн-платформы.

После начала общения собеседницы постепенно предлагают перейти по специальной ссылке, используя различные предлоги.

Под видом безопасных приложений

Как отмечают эксперты, один из распространенных сценариев предполагает, что мошенница представляется разработчиком программного обеспечения и просит протестировать якобы созданное ею приложение.

В другом случае злоумышленники предлагают обмениваться фотографиями через специальную программу, которую называют более защищенной и безопасной. Для этого пользователю предлагают скачать приложение по присланной ссылке.

Чем опасна установка программы

После загрузки такого программного обеспечения на устройство может быть установлено шпионское ПО. В результате злоумышленники получают возможность собирать данные пользователя и получать доступ к его учетным записям в мессенджерах и социальных сетях.

Специалисты рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям установить неизвестные приложения по ссылкам от малознакомых собеседников и проверять происхождение программ перед их загрузкой.