«Спартак» близок к подписанию нового контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко, сообщает Metaratings.ru. По данным портала, стороны согласовывают последние детали.

Сообщается, что сам футболист хочет остаться в Москве, а слухи о том, что Барко якобы просил руководство «Спартака» отпустить его в Аргентину по семейным обстоятельствам, не соответствуют действительности.

Инфошум исходит от аргентинского клуба «Индепендьенте», который заинтересован в переходе Барко и действительно делал предложение «Спартаку», которое красно-белые отвергли. Аргентинцы хотели надавить на игрока.

27-летний Барко выступает за «Спартак» с 2024 года и является главным краетивщиком красно-белых. В общей сложности он провел за московский клуб 73 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 18 передач.

Ранее инсайдер Тимур Гурцкая сообщал, что Барко отказался от нового контракта со «Спартаком», по которому он получал бы €4 млн в год.