Финальные проверки строительства школы и детского сада стартовали в Подольске
В Подольске начались финальные проверки строительства школы и детсада
Фото: [Медиасток.рф]
Финальные проверки строительства образовательных учреждений стартовали в Подольске. Об этом сообщили в муниципальной администрации.
В Министерстве строительного комплекса Московской области до этого рассказали о ходе капремонта в ДШИ Королева. Работы выполнены уже на 70%.
Так, проверяют строительство школы на улице Победы в Климовске и детского сада у деревни Бережки, а также капремонт академического корпуса гимназии им. Подольских курсантов.
Также отмечается, что школа в ЖК «Новая Щербинка» готова на 85%. К сентябрю планируется сдать пристройку к школе им. П. И. Забродина, вторые корпуса лицея № 5 и школы № 20, дошкольные отделения школ № 19 и № 24.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по оснащению ДШИ инструментами и оборудованием.