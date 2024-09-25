Форум «ЭкоПодмосковье» и слет школьных лесничеств открыли в Пушкино

В оздоровительном комплексе «Левково» в Пушкино дали старт форуму «ЭкоПодмосковье», одиннадцатому слету школьных лесничеств и региональному этапу всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Об этом сообщили в Московской областной Думе.

В экомарафоне принимают участие 94 школьника и 43 руководителя школьных лесничеств и лесничих-наставников из всех филиалов ГКУ МО «Мособллес». В рамках слета пройдут конкурсы, семинары и мастер-классы, а также первая Детская лесная конференция «Лесознание».

«Школьные лесничества — это умение наших детей находиться в лесу, оберегать его. Эту традицию надо обязательно продолжать. Низкий поклон организаторам, учителям, которые сопровождают детей и во всем им помогают», — отметила первый зампред регионального парламента Лариса Лазутина.

Председатель профильного комитета Мособлдумы Владимир Шапкин напомнил, что в этом году в регионе был принят закон об экологическом образовании и формировании экологической культуры. По его словам, примером практической реализации этого закона и являются школьные лесничества.