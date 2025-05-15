Форум проектировщиков Московской области пройдет в Центральном доме архитектора

В конце текущего месяца в Центральном доме архитектора пройдет ежегодный Форум проектировщиков Подмосковья. Его организатор — Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке Союза архитекторов России и областной Ассоциации проектировщиков.

В 2025 году тема форума — изменение масштаба. Участники обсудят возможности жилой застройки премиум-класса за пределами МКАДа, раскрытие потенциала подмосковных городов, важность цифровизации в градостроительной отрасли.

Форум проводится ежегодно. Число его участников превышает 400 человек. Подробная информация о мероприятии представлена здесь.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие во всероссийском голосовании по благоустройству.