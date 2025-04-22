Губернатор Подмосковья пригласил жителей поучаствовать во всероссийском голосовании по благоустройству

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Оно продлится до 12 июня.

«Именно вы, наши жители, определите, какие парки, скверы и дворы мы обновим в первую очередь. В этом году в голосовании участвуют 289 территорий из 54 округов», — рассказал губернатор.

Стать участником могут все желающие жители в возрасте от 14 лет. Для этого надо зайти на сайт Госуслуг, выбрать в списке регионов Подмосковье и проголосовать.

«Благодаря вашему участию с 2021 года мы выбрали 222 территории для благоустройства. Уже преобразили 110 из них, а еще 112 ждут своей очереди в ближайшие годы», — добавил губернатор.

Ранее глава региона рассказал о подготовке Подмосковья к лету. Он отметил, что в округах приведут в порядок все общественные пространства.