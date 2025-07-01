Футбольные мамы из Подольска завоевали золото на соревнованиях во Владимире

Команда из Подольска завоевала золото на Кубке футбольных мам во Владимире в серебряной лиге. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

До этого спортсмены из Подмосковья получили четыре медали на международных соревнованиях по тяжелой атлетике, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

За победу в соревнованиях во Владимире боролись 16 команд из разных субъектов России, в том числе из столицы и Подмосковья. Каждая команда провела по шесть игр.

После победы футбольные мамы из Подольска отправились в отпуск. Их тренировки возобновятся в августе. В новом сезоне записаться в их команду могут все активные и спортивные жительницы округа в возрасте от 23 лет, мамы или будущие мамы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.