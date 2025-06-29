Губернатор Подмосковья поздравил победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. В 2024-2025 учебном году Подмосковье в четвертый раз подряд заняло второе место среди регионов страны по числу наград.

Традиционно в завершение олимпиадного сезона школьники приезжают в Гимназию им. Е. М. Примакова на «Взлет.Пикник». Там они могут приятно провести время и пообщаться со своими наставниками в неформальной обстановке.

«Очень приятно находиться в кругу умных, красивых, целеустремленных молодых мальчишек и девчонок, которые подают пример 1,1 млн школьников Подмосковья», - обратился Воробьев к ребятам.

Он поблагодарил директора гимназии Майю Майсурадзе и всех учителей и наставников, а также родителей.

«Мы стараемся трансформировать учебный процесс, чтобы было интересно, чтобы каждый из вас, получив знания, имел перспективу поступления в лучшие вузы. Хочу вас поздравить и пожелать, чтобы победы сопровождали всю вашу жизнь. А встречаясь с трудностями, которых не избежать, вы бы их так же усердно, уверенно преодолевали и брали новую высоту», - добавил губернатор.

В этом сезоне сборная Подмосковья получила 550 дипломов, а 91 школьник стал победителем. Лучше всего ребята проявили себя на олимпиадах по технологии (64 диплома), физике (46), обществознанию (43), основам безопасности и защиты Родины (39). Кроме того, в общекомандном зачете по астрономии третий год подряд подмосковные школьники показывают лучший результат в стране.

Образовательный центр «Взлет» был создан на базе гимназии им. Е. М. Примакова шесть лет назад. Он является координатором олимпиадного движения в регионе. Здесь более 300 тыс. учеников прошли 1,5 тыс. образовательных программ. При этом в центре ребята не только готовятся к олимпиаде, но и развивают творческий потенциал, занимаются искусством, шахматами, общаются и заводят новых друзей.

«Мы рады, что у наших детей есть такие уникальные возможности изучать все предметы всероссийской олимпиады школьников, участвовать в проектных программах, ну и, конечно, побеждать. У нас работают лучшие олимпиадные тренеры из разных регионов России, которые учат наших детей и приводят их к фантастическим результатам», - рассказала Майсурадзе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области появился Центр математического образования.