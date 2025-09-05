Герой России провел личный прием участников СВО из Подмосковья

Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев», координатор направления «Поддержка участников СВО и членов их семей» народной программы партии «Единая Россия» Владимир Сайбель провел личный прием участников специальной военной операции и их семей в рамках Единого дня приемов «Единой России» по правовым вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Участниками мероприятия также стали президент адвокатской палаты региона Алексей Галоганов, вице-президент адвокатской палаты Александра Цветкова, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в области Ольга Ермакова и первый заместитель секретаря подмосковного отделения «Единой России» Денис Перепелицын.

Одним из поднятых вопросов стало обращение ветерана, участника СВО, кандидата в местный Совет депутатов Электростали о получении наградной медали и удостоверения. Командир батальона, в котором он служил, писал ходатайство на награждение, однако участник СВО до сих пор ничего не получил. В ближайшее время удостоверение к медали вручат заявителю.

«Мы должны наладить взаимодействие со всеми местными органами власти, а также с исполнительными структурами, которые могут помочь в решении проблем наших защитников. Как участник программы «Время героев», я намерен лично участвовать в решении этих вопросов», — отметил Сайбель.

Ольга Ермакова отметила, что каждый второй вопрос имел юридическую природу и касался социальных гарантий, выплат, реабилитации и медицинской помощи. По ее словам, в регионе стараются привлечь как можно больше юридических специалистов, чтобы эффективно решать эти вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.