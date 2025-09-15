Глава Химок приняла участие в Дне наставника программы «Герои Подмосковья»

Глава Химок Елена Землякова приняла участие в Дне наставника по региональной программе «Герои Подмосковья», который прошел в мастерской управления «Сенеж», и обсудила с финалистами программы детали обучения и план дальнейшей работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, в рамках встречи она пообщалась с руководителем Химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) Александром Александровым.

«Мы совместно работаем в рамках программы. Еще один химчанин, Шамиль Хабибуллин, будет стажироваться в команде Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Но мы также остаемся на связи и готовы оказывать поддержку», — отметила Землякова.

Кроме того, на мероприятии выступил полковник и участник первого потока программы «Время героев» Александр Тихонов. Участники также обсудили вопросы психологической поддержки, эффективной коммуникации, детали взаимодействия и не только.

Обучение финалистов программы проводят на базе мастерской управления «Сенеж», на данный момент 70 участников изучают первый образовательный модуль «Государственная политика и система госуправления».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.